Тайсон Фьюри возвращается в бокс и нацелился на реванш с Усиком

Бывший двукратный чемпион мира в тяжёлом весе Тайсон Фьюри объявил о возвращении в бокс. Его первый бой после короткой паузы состоится 11 апреля в Великобритании против Арсланбека Махмудова.

36-летний Фьюри хочет не просто вернуться в ринг, но и стать трёхкратным чемпионом мира, взяв реванш у Олександра Усика, который победил его дважды в прошлом году. По словам промоутера Фрэнка Уоррена, мотивация боксёра связана с "незавершёнными делами" с украинским чемпионом.

"Тайсон хочет быть лучшим. Он сказал мне, что хочет снова сразиться с Усиком", - отметил Уоррен. Он добавил, что Фьюри уже навсегда вошёл в историю бокса, но любовь к спорту не позволяет ему уходить.

Перед возможным реваншем с Усиком Фьюри предстоит сложный бой с Махмудовым - 260-фунтовым нокаутёром с впечатляющим рекордом. В случае победы Фьюри может получить новые перспективные поединки, включая потенциальное противостояние с действующим чемпионом WBO Фабио Уордли в Великобритании.

Возвращение Фьюри обещает стать одним из главных событий в тяжёлом весе и привлечь внимание болельщиков по всему миру.