Энтони Джошуа посвятил татуировку памяти друзей, погибших в аварии

- Самуэль Деди Ирие
Британский тяжеловес Энтони Джошуа сделал татуировку в память о двух близких друзьях - Сине Гами и Латифе "Лац" Айоделе, которые погибли в автокатастрофе в Нигерии в декабре.

Джошуа, который сам находился в автомобиле во время аварии и был госпитализирован, сделал их имена "LATZ" и "SINA" на руке под контуром Африки, уже имеющимся на его правом бицепсе.

Боксер назвал друзей "братьями, товарищами, бизнес-партнёрами и соседями по дому" и пообещал поддерживать их семьи и помогать в исполнении их мечт.

Промоутер Джошуа Эдди Хирн отметил, что пока неизвестно, вернётся ли боксер к профессиональным боям. Джошуа продолжает тренировки, прежде всего для личного восстановления и укрепления психической стойкости после трагедии.

Татуировка стала символом памяти и преданности друзей для одного из самых известных тяжеловесов мира.


бокс
