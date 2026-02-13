Погода
$ 87.47 - 87.80
€ 102.75 - 103.75

Во время рейда "Бандит" у жителя Таласа нашли наркотики

194  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Во время рейда "Бандит" в Таласской области у местного жителя обнаружили вещество, предположительно являющееся наркотическим. Об этом сообщили в пресс-службе УВД региона.

В рамках мероприятия сотрудники уголовного розыска совместно с районным отделом внутренних дел выявили девять граждан, состоящих на учете как члены организованных преступных групп. Их доставили в отделения милиции, сняли отпечатки пальцев, проверили на причастность к нераскрытым преступлениям и провели профилактические беседы.

При личном досмотре у одного из них во внутреннем кармане куртки нашли сверток с веществом темного цвета, завернутым в полиэтилен.

Факт зарегистрирован в электронном журнале УВД Таласской области. Проводится доследственная проверка.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455452
Теги:
наркотики, Таласская область, милиция
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  