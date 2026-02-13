Во время рейда "Бандит" у жителя Таласа нашли наркотики

Во время рейда "Бандит" в Таласской области у местного жителя обнаружили вещество, предположительно являющееся наркотическим. Об этом сообщили в пресс-службе УВД региона.

В рамках мероприятия сотрудники уголовного розыска совместно с районным отделом внутренних дел выявили девять граждан, состоящих на учете как члены организованных преступных групп. Их доставили в отделения милиции, сняли отпечатки пальцев, проверили на причастность к нераскрытым преступлениям и провели профилактические беседы.

При личном досмотре у одного из них во внутреннем кармане куртки нашли сверток с веществом темного цвета, завернутым в полиэтилен.

Факт зарегистрирован в электронном журнале УВД Таласской области. Проводится доследственная проверка.