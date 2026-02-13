Во время рейда на Иссык-Куле выявили нарушения у охотников

В Иссык-Кульской области в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Арсенал" изъяли десятки единиц оружия и выявили ряд правонарушений. Об этом сообщили в региональном УВД.

По данным милиции, в январе 2026 года проверены 28 разрешительных объектов и 1547 охотников. В результате составлено 54 административных протокола, наложены штрафы на общую сумму 147 тысяч сомов.

За нарушение правил изъято 25 единиц оружия, еще 16 в рамках уголовных дел. Кроме того, граждане добровольно сдали 31 единицу оружия.

Также раскрыто восемь преступлений и выявлено два экологических правонарушения.

Для обеспечения общественной безопасности совместно с профильными службами проведены мероприятия по отстрелу опасных диких животных ликвидированы 18 волков и 23 бродячие собаки.

В милиции добавили, что в сельских населенных пунктах проходят встречи с жителями, где разъясняются вопросы безопасности, соблюдения законодательства и охраны окружающей среды.