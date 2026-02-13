Погода
$ 87.47 - 87.80
€ 102.75 - 103.75

Во время рейда на Иссык-Куле выявили нарушения у охотников

161  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Иссык-Кульской области в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Арсенал" изъяли десятки единиц оружия и выявили ряд правонарушений. Об этом сообщили в региональном УВД.

По данным милиции, в январе 2026 года проверены 28 разрешительных объектов и 1547 охотников. В результате составлено 54 административных протокола, наложены штрафы на общую сумму 147 тысяч сомов.

За нарушение правил изъято 25 единиц оружия, еще 16 в рамках уголовных дел. Кроме того, граждане добровольно сдали 31 единицу оружия.

Также раскрыто восемь преступлений и выявлено два экологических правонарушения.

Для обеспечения общественной безопасности совместно с профильными службами проведены мероприятия по отстрелу опасных диких животных ликвидированы 18 волков и 23 бродячие собаки.

В милиции добавили, что в сельских населенных пунктах проходят встречи с жителями, где разъясняются вопросы безопасности, соблюдения законодательства и охраны окружающей среды.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455454
Теги:
нарушения, оружие, рейд, экология Иссык Куля, милиция
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  