Инвесторы обсуждают строительство солнечной станции в Балыкчы

В Национальном агентстве по инвестициям при президенте Кыргызской Республики обсудили реализацию проектов в сфере возобновляемой энергетики и агропромышленного производства с делегацией Общественного фонда "Кыргызский фонд зелёной инфраструктуры" и представителями компании Sino American Global Fund. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Особое внимание стороны уделили проекту строительства солнечной электростанции в городе Балыкчы, а также созданию современной тепличной фабрики площадью 50 гектаров. Участники встречи рассмотрели механизмы сотрудничества, меры государственной поддержки и дальнейшие шаги по проработке инициатив.

Глава Нацагентства Равшанбек Сабиров отметил, что привлечение инвестиций является стратегическим приоритетом для страны.

"Государством последовательно реализуются меры по защите бизнеса, либерализации налогово-таможенной политики и формированию предсказуемой инвестиционной среды. Все эти шаги направлены на укрепление доверия инвесторов и превращение Кыргызстана в один из наиболее привлекательных инвестиционных центров Центральной Азии", - сказал он.

По данным агентства, реализация проектов позволит привлечь прямые иностранные инвестиции, создать новые рабочие места и повысить продовольственную и энергетическую безопасность страны.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность развивать партнерство и оказывать содействие в сопровождении приоритетных инвестиционных инициатив