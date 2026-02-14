"МЧС бессильно перед теми, кто возвращается в зоны смертельной опасности"

Проблема принудительного отселения из опасных зон в Кыргызстане стоит крайне остро. У МЧС просто нет рычагов влияния на тех, кто отказывается покидать обжитые, но смертельно опасные места. Как заявил на брифинге в пресс-центре Sputnik первый замминистра чрезвычайных ситуаций Азамат Мамбетов, весна в этом году ожидается ранней, а температура уже превышает норму на 1–2 градуса. Это прямой сигнал к началу сходов оползней и селей, так как дожди утяжеляют грунт, а резкое таяние снега в горах провоцирует паводки.

Ситуация выглядит абсурдно. Государство выделяет участки и льготные ссуды, люди строят новые дома и даже перевозят туда семьи, но сами возвращаются на старое место.

"На новых участках живут их дети, а сами семьи продолжают жить в потенциально опасных зонах. Даже дают расписку нашим сотрудникам, что если оползень придет, то они готовы к этому и согласны", - рассказал Мамбетов.

Аргументы у жителей стандартные - удобство для выпаса скота или нежелание покидать землю, где родились и выросли. В итоге спасатели вынуждены просто собирать бумаги о готовности к смерти, которые не имеют никакой силы перед лицом стихии. Замминистра напомнил, что история знает трагические примеры, когда на таких участках люди гибли массово, по 20–30 человек сразу.

"У МЧС нет инструмента принудительного переселения. Мы обратились к правоохранительным органам, и с такими семьями будут проводиться работы", - подчеркнул он.

На сегодняшний день в стране выявлено около 4 тысяч потенциально опасных участков. Порядка 2,5 тысяч семей уже получили компенсации и землю, но фактически процесс переселения саботируется. Вопрос давно перешел в плоскость общегражданской ответственности. Государство тратит огромные ресурсы на предупреждение ЧС, а люди продолжают рисковать жизнями ради пастбищ. Пока за подобное пренебрежение к безопасности не будет предусмотрено реальных механизмов воздействия, трагедии в горных районах будут повторяться.