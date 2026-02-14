Кыргызстан и Казахстан наметили график визитов и новые проекты

Министр иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев провел переговоры с министром иностранных дел Казахстана Ермеком Кошербаевым, прибывшим в Бишкек с официальным визитом. По итогам встречи стороны согласовали график взаимных визитов на текущий год и обсудили реализацию совместных проектов.

Главы внешнеполитических ведомств уделили особое внимание строительству индустриального торгово-логистического комплекса на границе двух стран, созданию оптово-распределительного центра в Алматинской области для хранения фруктов и овощей, проекту альтернативной автодороги Иссык-Куль-Алматы, а также модернизации пунктов пропуска и мостов на кыргызско-казахстанской государственной границе.

Министры подробно рассмотрели текущее состояние двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, водно-энергетической и культурно-гуманитарной сферах. Отдельно была отмечена необходимость активизировать межрегиональное взаимодействие, в том числе в сельском хозяйстве и промышленной кооперации, где, по оценке сторон, сохраняется значительный нереализованный потенциал.

Также состоялся обмен мнениями по вопросам укрепления сотрудничества на многосторонних площадках. Министры подтвердили общность позиций по ключевым вопросам региональной повестки и выразили готовность поддерживать друг друга в рамках международных организаций.

Стороны заявили о приверженности расширению культурно-гуманитарных связей, включая инициативы в сферах образования, здравоохранения и молодежной политики.

В завершение встречи Жээнбек Кулубаев пригласил казахстанскую сторону принять активное участие в предстоящих VI Всемирных играх кочевников.