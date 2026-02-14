Погода
ГКНБ пресек деятельность незаконного ломбарда

ГКНБ задержал гражданина А.А.Т. подозреваемого в незаконной выдаче займов под необоснованно высокие проценты. По данным ведомства, он предоставлял деньги людям, находящимся в сложном материальном положении, в том числе под залог недвижимости.

Такая схема позволяла извлекать значительную прибыль и создавала риск последующей утраты залогового имущества. Финансовая деятельность велась без соответствующих разрешительных документов.

12 февраля 2026 года в ходе следственных мероприятий проведены обыски. Изъяты документы примерно по десяти объектам недвижимости. Также обнаружено гладкоствольное оружие "Байкал" с боеприпасами, которое хранилось с нарушением требований законодательства.

Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела и возможных соучастников.


ГКНБ, задержание, деньги
