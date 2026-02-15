МИД Кыргызстана и Чехии обсудили развитие политического диалога

Заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Медер Абакиров провёл телефонный разговор со своей чешской коллегой Мари Хатардовой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению двусторонних связей и развитию сотрудничества.

В ходе беседы обсуждены текущее состояние и перспективы взаимодействия в торгово-экономической сфере, а также в машиностроении, энергетике, образовании и других направлениях.

Кыргызская сторона подчеркнула важность укрепления политического диалога как основы для расширения всестороннего и взаимовыгодного сотрудничества. В этой связи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в проведении политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран.