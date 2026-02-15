Погода
$ 87.47 - 87.76
€ 103.42 - 104.27

МИД Кыргызстана и Чехии обсудили развитие политического диалога

209  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Медер Абакиров провёл телефонный разговор со своей чешской коллегой Мари Хатардовой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению двусторонних связей и развитию сотрудничества.

В ходе беседы обсуждены текущее состояние и перспективы взаимодействия в торгово-экономической сфере, а также в машиностроении, энергетике, образовании и других направлениях.

Кыргызская сторона подчеркнула важность укрепления политического диалога как основы для расширения всестороннего и взаимовыгодного сотрудничества. В этой связи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в проведении политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455509
Теги:
МИД, Чехия, сотрудничество, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  