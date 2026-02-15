Погода
Шевченко требует сохранить бан России в футболе

52  0
- Самуэль Деди Ирие
Легенда украинского футбола Андрей Шевченко призвал ФИФА сохранить отстранение российских команд от международных соревнований после встречи с президентом организации Джанни Инфантино.

Переговоры прошли на конгрессе УЕФА в Брюсселе. Шевченко заявил, что продолжающаяся война означает, что "сейчас не подходящее время" для возвращения России в мировой футбол, подчеркнув, что позиция Украины остаётся неизменной с 2022 года.

Ранее Инфантино допустил пересмотр санкций и предложил вариант возвращения российских юношеских команд, отметив, что спортивная изоляция лишь усилила напряжение. Эти слова вызвали критику со стороны украинских официальных лиц, которые считают, что футбол нельзя отделять от текущей реальности.

Сборные и клубы России отстранены от турниров ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Несмотря на разговоры о возможном возвращении, участие на практике остаётся маловероятным, поскольку многие национальные ассоциации по-прежнему отказываются играть против российских команд.

В ФИФА назвали встречу "конструктивной", однако решений о будущем санкций пока не принято.


URL: https://www.vb.kg/455511
Теги:
Россия, футбол, ФИФА
