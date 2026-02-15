Погода
Казахстан выиграл золото Олимпиады-2026 в мужском фигурном катании

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом на Зимние Олимпийские игры 2026, сенсационно выиграв соревнования в мужском одиночном катании.

21-летний спортсмен занимал пятое место после короткой программы, однако в произвольной пошёл на усложнение контента и показал лучший прокат сезона. По сумме двух программ он набрал 291,58 балла, удержав лидерство до конца турнира.

Фавориты соревнований не смогли превзойти результат казахстанца:

Юма Кагияма - серебро (280,06)

Сюн Сато - бронза (274,90)

Илья Малинин допустил несколько падений и занял 8-е место

Шайдоров является серебряным призёром чемпионата мира-2025 и чемпионом четырёх континентов-2025. Его победа стала одной из самых неожиданных в истории олимпийского мужского фигурного катания и принесла Казахстану историческое золото.


