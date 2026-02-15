Погода
"Ньюкасл Юнайтед" выбил "Астон Виллу" из Кубка Англии

- Самуэль Деди Ирие
"Ньюкасл Юнайтед" одержал волевую победу над "Астон Виллой" и обеспечил себе выход в пятый раунд Кубка Англии. Встреча в Бирмингеме запомнилась болельщикам не только яркой игрой, но и целой серией спорных решений арбитров.

Счет в матче открыли хозяева поля благодаря точному удару Тэмми Абрахама. Однако повторы подтвердили, что гол был забит из офсайда, который судьи не заметили из-за отсутствия системы видеоповторов на этой стадии турнира. Ситуация для бирмингемцев осложнилась еще в первом тайме, когда их голкипер Марко Бизот был удален с поля за фол последней надежды.

Оказавшись в большинстве, "сороки" сумели переломить ход игры во второй половине встречи. Главным героем стал Сандро Тонали, который сначала сравнял счет, а затем оформил дубль, выведя свою команду вперед. Окончательный результат и победную точку в матче поставил Ник Вольтемаде.

После игры наставник "Ньюкасла" Эдди Хау похвалил своих подопечных за выдержку и умение сохранять концентрацию вопреки судейским ошибкам. В свою очередь главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери в очередной раз подчеркнул, что турниру необходима система помощи арбитрам, чтобы избегать подобных инцидентов.

Благодаря этой победе "Ньюкасл Юнайтед" продолжает путь к трофею, который остается для команды фактически единственным шансом на титул в текущем сезоне.


Великобритания, футбол
