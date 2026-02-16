"Андижан" рискует получить трансферный бан от ФИФА

Узбекистанский футбольный клуб "Андижан" может столкнуться с санкциями со стороны ФИФА из-за финансового спора с бывшим главным тренером.

По данным источников, российский специалист Александр Хомяков после ухода из команды не получил часть заработной платы и компенсацию за расторжение контракта. При этом клуб заключил соглашение с новым наставником, юридически не закрыв договор с предыдущим.

Тренер обратился в ФИФА, которая обязала "Андижан" выплатить задолженность. В случае невыполнения решения клубу грозит запрет на регистрацию новых футболистов.

Несмотря на возможные санкции, команда продолжает лидировать в чемпионате Узбекистана и считается одним из фаворитов сезона.