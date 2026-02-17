Стартовал прием заявок в менторскую программу "Женщины в бизнесе"

В Кыргызстане официально стартовал прием заявок на пятый, юбилейный сезон престижной менторской программы "Женщины в бизнесе". Масштабный проект, реализуемый Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в партнерстве с FINCA Банком, направлен на развитие женского предпринимательства и усиление влияния женщин-лидеров в национальной экономике.

Нынешний сезон станет эксклюзивным: он открыт для клиенток FINCA Банка, управляющих собственным делом, а также для предпринимательниц с опытом ведения малого и среднего бизнеса не менее двух лет. В течение семи месяцев участницы будут работать под руководством опытных наставников, которые на безвозмездной основе поделятся экспертизой для масштабирования компаний. Программа включает в себя серию тренингов, кросс-менторинговые сессии, деловые завтраки и экскурсии на крупнейшие производственные предприятия страны.

За годы работы инициатива доказала свою эффективность: участницами было создано более 320 новых рабочих мест. По итогам прошлого сезона 66% предпринимательниц добились роста прибыли, а 60% сумели вывести свои компании на новые рынки сбыта. Прием заявок как для будущих наставников (менторов), так и для участниц (менти) продлится до 2 марта 2026 года. Участие в программе полностью бесплатное благодаря поддержке международных доноров, включая правительство Швейцарии и фонд We-Fi.