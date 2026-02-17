Фермерские ярмарки со сниженными ценами прошли в Чуйской области

Жители Аламудунского и Московского районов Чуйской области смогли приобрести фермерскую продукцию без посредников на масштабной продовольственной ярмарке. Мероприятие организовали для обеспечения населения качественным продовольствием и сдерживания цен на основные продукты питания.

На торговых площадках был представлен широкий ассортимент мясной и молочной продукции, свежих овощей и фруктов напрямую от местных сельхозпроизводителей и перерабатывающих предприятий. Благодаря отсутствию перекупщиков, цены на ярмарке были установлены ниже среднерыночных показателей.

В Министерстве сельского хозяйства КР подчеркнули, что подобные акции направлены на социальную поддержку граждан и стабилизацию ценовой ситуации. В ведомстве также добавили, что на данный момент продовольственные запасы по всей республике находятся на достаточном уровне, а специалисты ведут круглосуточный мониторинг внутреннего рынка.