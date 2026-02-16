Мост в Азию. Зачем Freedom Holding Тимура Турлова выходит на биржу Гонконга

В мире финансов каждое движение крупного игрока - это не просто бизнес‑решение, а сигнал о том, как меняется расстановка сил. И намерение Freedom Holding Corp. провести вторичное публичное размещение акций (SPO) в Гонконге - именно такой сигнал. Он говорит о том, что компания не просто стремится нарастить капитал, а выстраивает долгосрочную стратегию присутствия на азиатском рынке. Глава и основатель компании Тимур Турлов прямо говорит: гонконгская площадка может стать дополнительным инструментом привлечения капитала для международной экспансии.

При этом Тимур Турлов особо подчёркивает, что текущий листинг на NASDAQ полностью устраивает компанию. "Наша основная платформа - NASDAQ, где мы представлены, и мы довольны своим листингом. Мы рассматриваем возможность вторичного листинга в Гонконге", - отмечает он. То есть речь не идёт о замене одной площадки другой - Гонконг видится как дополнение, как стратегический плацдарм для новых завоеваний.

Почему именно Гонконг?

Ответ кроется в географии амбиций Freedom Holding. Компания, штаб‑квартира которой находится в Казахстане, уже вышла за пределы традиционных рынков Центральной Азии. В 2024 году она получила банковскую лицензию в Грузии, а теперь нацелилась на Турцию, Европу и Пакистан.

Выбор Гонконга как площадки для SPO - это не случайность, а результат продуманного анализа глобальных финансовых потоков. Гонконг остаётся одним из ключевых центров притяжения капитала в Азии, сочетая в себе развитую инфраструктуру международных финансов, доступ к китайскому рынку и его колоссальным инвестиционным ресурсам, лояльное регулирование для иностранных эмитентов, высокую ликвидность торгов, а также доверие со стороны институциональных инвесторов из Азии и Ближнего Востока.

"Да, мы рассматриваем возможность приобретения банка в Турции. Пока не можем раскрывать детали сделки, но рассчитываю, что она может логически завершиться в ближайшие месяцы", - делится планами Тимур Турлов. В Европе компания изучает варианты либо покупки небольшого кредитного учреждения, либо создания собственного банка "в одной из классических стран континентальной Европы". Конкретную страну Турлов не называет, но сам факт таких намерений говорит о серьёзности замыслов.

Интерес к Гонконгу проявился ещё в сентябре 2024 года - тогда речь шла о привлечении финансирования для проектов Freedom Telecom, включая создание гипермагистрали передачи данных по маршруту "Западная Европа - Юго‑Восточная Азия" и строительство центра обработки данных. На эти цели планируется потратить 107 млрд тенге в течение трёх лет, причём часть средств хотят привлечь в юанях через гонконгский рынок капитала. Проводником на этот рынок должна стать компания CICC - один из крупнейших брокеров Китая.

Тимур Турлов рассказывает о своих встречах в Гонконге с Комиссией по ценным бумагам и представителями местного бизнес‑сообщества. Обсуждались "долгосрочные перспективы для Freedom в глобальных финансовых центрах". По словам бизнесмена, регуляторы и бизнес‑сообщество Гонконга заинтересованы в сотрудничестве с казахстанскими компаниями: "Мы говорили о возможностях для казахстанского бизнеса использовать Гонконг как плацдарм для глобальной экспансии и привлечения инвестиций. Регуляторы и бизнес‑сообщество хотят видеть Казахстан и отечественные компании в качестве стратегических партнёров", - сказал Тимур Турлов.

Эти переговоры имеют принципиальное значение. Они показывают, что Freedom Holding не просто ищет источник финансирования, а выстраивает систему партнёрств, которая позволит компании закрепиться в Азии. Гонконг в этой схеме - не просто биржа, а ворота к новым рынкам, технологиям и инвестиционным возможностям.

Примечательно, что на фоне этих планов Freedom Holding чётко обозначает границы своих интересов. Возвращение на российский рынок, где в феврале 2023 года компания продала активы за 140 млн долларов, не рассматривается даже гипотетически. "С чисто экономической точки зрения я не вижу правильного баланса между рисками и возможностями", - резюмирует Тимур Турлов.

Выход на гонконгскую биржу - это не просто поиск новых источников финансирования. Это часть стратегии по превращению Freedom Holding в значимого игрока на евразийском финансовом пространстве, способного связывать рынки и создавать новые экономические коридоры. Компания Тимура Турлова делает ставку на интеграцию в азиатскую финансовую систему, что открывает перед ней перспективы роста в одном из самых динамичных регионов мира.