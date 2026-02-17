На баланс государства возвращено здание редакции "Баткен Таны"

ГКНБ вернул в государственную собственность здание редакции "Баткен Таны" в городе Баткен. Объект ранее был незаконно передан в частные руки.

По данным ведомства, в рамках материалов, зарегистрированных в АИС ЖУИ ЕРП, после проведения оперативно-следственных мероприятий здание передано на баланс государства.

Установлено, что в январе 2010 года Министерство государственного имущества КР продало здание редакции вместе с земельным участком площадью 0,22 га. Основанием послужило постановление правительства от 17 сентября 2008 года № 518 "О программе приватизации государственного имущества в КР на 2008–2012 годы".

При этом продажа была осуществлена вопреки нормам данного нормативно-правового акта, несмотря на стратегическую значимость объекта.