Погода
$ 87.45 - 87.74
€ 103.42 - 104.27

На баланс государства возвращено здание редакции "Баткен Таны"

96  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ГКНБ вернул в государственную собственность здание редакции "Баткен Таны" в городе Баткен. Объект ранее был незаконно передан в частные руки.

По данным ведомства, в рамках материалов, зарегистрированных в АИС ЖУИ ЕРП, после проведения оперативно-следственных мероприятий здание передано на баланс государства.

Установлено, что в январе 2010 года Министерство государственного имущества КР продало здание редакции вместе с земельным участком площадью 0,22 га. Основанием послужило постановление правительства от 17 сентября 2008 года № 518 "О программе приватизации государственного имущества в КР на 2008–2012 годы".

При этом продажа была осуществлена вопреки нормам данного нормативно-правового акта, несмотря на стратегическую значимость объекта.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455577
Теги:
Баткенская область, ГКНБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  