Государству вернули участок, принадлежавший Кадыру Досонову (Дженго)

ГКНБ вернул государству земельный участок площадью 4 га в Кара-Суйском районе Ошской области. Ранее он находился в частной собственности и, по данным ведомства, принадлежал активному члену ОПГ Кадыру Досонову, известный по кличке Дженго.

По итогам следственно-оперативных мероприятий участок передан на баланс государства на безвозмездной основе.

Следствие установило, что при оформлении земли были нарушены требования земельного законодательства Кыргызской Республики. Участок относится к категории земель сельскохозяйственного назначения, однако фактически использовался в иных целях. Это подтверждается официальными данными ГП "Кыргызгипрозем".


ГКНБ, земельный участок, Кара-Суйский район, ОПГ, Ошская область, Дженго
