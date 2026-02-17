В Московском районе задержали подозреваемых в поножовщине

В Чуйской области задержаны двое подозреваемых в нанесении ножевого ранения.

По данным ГУВД Чуйской региона, инцидент произошёл 14 февраля примерно в 00:30 в селе Петровка Московского района. Граждане Т.М., Т.Ж. и К.К., находясь в состоянии алкогольного опьянения, прибыли туда из Бишкека. На улице Фрунзе они встретились с гражданином А.Э. и его знакомыми, после чего словесный конфликт перерос в драку.

В ходе драки Т.М., грубо нарушая общественный порядок и общепринятые нормы поведения, нанёс ножевое ранение А.Э.

После происшествия Т.Ж., Т.М. и К.К. скрылись с места на автомобиле.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 280 Уголовного кодекса Кыргызской Республики (хулиганство). Назначены судебные экспертизы, расследование продолжается.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили и задержали подозреваемых Т.Ж. и Т.М. 2003 года рождения, которых водворили в ИВС. Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего и возможных других участников.