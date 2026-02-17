Погода
В Бишкеке задержаны трое сотрудников Свердловского РУВД

В Бишкеке задержаны трое сотрудников Свердловского района. Их подозревают в служебной халатности и подделке официальных документов.

По данным ГКНБ КР, в рамках следствия проходят сотрудники Службы общественной безопасности Свердловского РУВД: младший лейтенант А.у.К., лейтенант милиции К.А.Т. и капитан милиции К.М.К.

По данному факту возбуждено уголовное дело предусмотренного частью 3 статьи 378 Уголовного кодекса Кыргызской Республики (сокрытие другого преступления либо содействие его совершению).

Задержанные водворены в следственный изолятор ГКНБ.

В настоящее время проводится досудебное производство, выполняются необходимые следственные действия.


Теги:
ГКНБ, задержание, Свердловский район, милиция
