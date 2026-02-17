Погода
$ 87.45 - 87.74
€ 103.42 - 104.27

В Караколе задержан подозреваемый в серии мошенничеств

147  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Караколе задержан подозреваемый в серии мошенничеств. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

По данным ведомства, поводом для расследования стало заявление жительницы Каракола 1973 года рождения. По её словам, неизвестный мужчина, представившись покупателем и попросив товар "в долг" обманным путём получил у её дочери золотое колье стоимостью 112 500 сомов из принадлежащего им ювелирного павильона и скрылся.

Заявление было зарегистрировано в журнале учёта информации Каракольского ГОВД, после чего начата доследственная проверка. В ходе предварительного расследования установлено, что ранее были зафиксированы аналогичные факты:

21 ноября 2021 года неизвестный мужчина азиатской внешности в ювелирном павильоне Каракола обманом завладел двумя золотыми браслетами, полученными от несовершеннолетней продавщицы. Ущерб составил 40 000 сомов.

4 мая 2023 года жительница Каракола 1979 года рождения сообщила, что неизвестный мужчина обманным путём завладел золотыми серьгами стоимостью 21 000 сомов.

12 января 2026 года житель Ак-Суйского района 1995 года рождения заявил, что 31 декабря 2025 года неизвестный, войдя в доверие, получил мясо на сумму 11 600 сомов и не оплатил его.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье 209 Уголовного кодекса Кыргызской Республики (мошенничество).

Подозреваемый был задержан 12 февраля 2026 года в Бишкеке. Им оказался житель города Чолпон-Ата 1993 года рождения. Решением суда он заключён под стражу сроком на один месяц.

В ходе допроса задержанный полностью признал вину по всем четырём эпизодам. Следственные мероприятия продолжаются.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455583
Теги:
задержание, Каракол, мошенничество
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  