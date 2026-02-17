В Караколе задержан подозреваемый в серии мошенничеств. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

По данным ведомства, поводом для расследования стало заявление жительницы Каракола 1973 года рождения. По её словам, неизвестный мужчина, представившись покупателем и попросив товар "в долг" обманным путём получил у её дочери золотое колье стоимостью 112 500 сомов из принадлежащего им ювелирного павильона и скрылся.

Заявление было зарегистрировано в журнале учёта информации Каракольского ГОВД, после чего начата доследственная проверка. В ходе предварительного расследования установлено, что ранее были зафиксированы аналогичные факты:

21 ноября 2021 года неизвестный мужчина азиатской внешности в ювелирном павильоне Каракола обманом завладел двумя золотыми браслетами, полученными от несовершеннолетней продавщицы. Ущерб составил 40 000 сомов.

4 мая 2023 года жительница Каракола 1979 года рождения сообщила, что неизвестный мужчина обманным путём завладел золотыми серьгами стоимостью 21 000 сомов.

12 января 2026 года житель Ак-Суйского района 1995 года рождения заявил, что 31 декабря 2025 года неизвестный, войдя в доверие, получил мясо на сумму 11 600 сомов и не оплатил его.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье 209 Уголовного кодекса Кыргызской Республики (мошенничество).

Подозреваемый был задержан 12 февраля 2026 года в Бишкеке. Им оказался житель города Чолпон-Ата 1993 года рождения. Решением суда он заключён под стражу сроком на один месяц.

В ходе допроса задержанный полностью признал вину по всем четырём эпизодам. Следственные мероприятия продолжаются.