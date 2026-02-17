Погода
Задержан подозреваемый в склонении девушки к употреблению наркотиков

- Назгуль Абдыразакова
В Бишкеке задержан мужчина, подозреваемый в склонении девушек к употреблению наркотических средств.

По данным УВД Ленинского района, сообщение о происходящем поступило через службу "102". Заявитель сообщил, что в одном из домов по улице Матыева неизвестный парень предоставляет девушкам наркотическое вещество, а его племянница находится по указанному адресу и также получила данное вещество.

По прибытии милиции информация подтвердилась. В отделение были доставлены трое граждан две девушки и парень.

В ходе проверки установлено, что по указанному адресу употреблялись несколько видов наркотических средств, что подтверждено актом медицинского освидетельствования.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 287 (Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и сильнодействующих веществ, а равно публичные призывы к их употреблению, реклама наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и сильнодействующих веществ) УК КР.

Подозреваемый К.Ж. 1992 года рождения задержан и водворен в ИВС. Расследование продолжается.

Милиция напоминает, что склонение к употреблению наркотических средств влечёт уголовную ответственность.


Теги:
задержание, наркотики, Бишкек, милиция
