Ван Перси: Стерлинг временно отстранён от тренировок с новой командой

197  0
- Самуэль Деди Ирие
Главный тренер голландского "Херенвена" Робин ван Перси подтвердил, что новичок команды Рахим Стерлинг временно не может тренироваться на клубной базе из-за регламентных ограничений. По словам специалиста, клубу пришлось срочно организовать тренировочный сбор в Бельгии, чтобы футболист смог присоединиться к партнёрам и поддерживать игровую форму до завершения всех административных процедур.

Ограничение напрямую связано с оформлением перехода и официальным допуском к тренировочному процессу в Нидерландах. В штабе "Херенвена" подчеркнули, что ситуация носит исключительно технический характер и никак не связана с дисциплинарными причинами. Ожидается, что после урегулирования всех юридических формальностей Стерлинг сможет приступить к полноценным занятиям с командой в обычном режиме.


Теги:
футбол
