В Кыргызстане внедрят английское право и создадут арбитраж в "Тамчы"

Министерство юстиции КР начало консультации по внедрению элементов английского права и созданию Международного центра по разрешению споров (IDRC) на базе Специальной финансово-инвестиционной территории "Тамчы". Вопрос обсудили на встрече министра юстиции Аяза Баетова с послом Великобритании Ником Боулером и главами международных финансовых институтов, сообщает пресс-служба ведомства.

В обсуждении приняли участие представители Всемирного банка, ЕБРР, АБР, Международного делового совета (МДС), а также дипломаты из ЕС и США. Стороны детально рассмотрели практические шаги по запуску IDRC, который будет ориентирован на международные стандарты разрешения коммерческих споров.

Создание независимого арбитража в СФИТ "Тамчы" призвано стать ключевым инструментом для защиты прав инвесторов и повышения доверия к правовой системе республики. Представители международных организаций отметили, что наличие авторитетного механизма разрешения споров обеспечит предсказуемость судебно-арбитражной практики и станет важным фактором для привлечения капитала в частный сектор.

По итогам встречи участники выразили готовность к совместной работе для практической реализации этой инициативы, направленной на укрепление инвестиционного потенциала Кыргызстана.