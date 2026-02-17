Погода
Житель Беловодского задержан по подозрению в убийстве сожительницы

В селе Беловодское Московского района обнаружено тело женщины 1960 года рождения с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По подозрению в преступлении задержан мужчина, с которым она проживала.

Сообщение о происшествии поступило 13 февраля 2026 года около 12:16 в ОВД Московского района. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

Тело женщины было обнаружено в западной части дома по улице Крупской на диване под навесом лёгкой каркасной конструкции. При наружном осмотре выявлены телесные повреждения в области шеи, лица и затылка.

Установлено, что погибшая проживала в этом доме вместе с гражданином М.Р. 1982 года рождения и его двумя детьми. Накануне они распивали спиртные напитки, между ними произошёл конфликт, в ходе которого мужчина нанёс женщине телесные повреждения. От полученных травм она скончалась.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 122 Уголовного кодекса Кыргызской Республики (убийство).

Подозреваемый задержан и водворён в ИВС. Назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование продолжается.


Теги:
задержание, убийство, Чуйская область
