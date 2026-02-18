РК ввел временные ограничения на ввоз сельхозпродукции из ряда регионов РФ

Торговое представительство России в Кыргызстане со ссылкой на Россельхознадзор информирует об ужесточении правил ввоза и транзита подконтрольных товаров. Согласно решению Комитета ветеринарного контроля и надзора Казахстана, с 11 февраля 2026 года введены временные ограничения в отношении продукции из нескольких субъектов Российской Федерации.

Меры затронули Северо-Кавказский федеральный округ, республики Калмыкия, Бурятия и Алтай, а также Алтайский край, Астраханскую, Омскую и Новосибирскую области.

Под запрет на ввоз и транзит попали следующие категории товаров:

Живые сельскохозяйственные животные и их генетический материал. Мясо, молоко и любая продукция из них, не прошедшая термическую обработку. Сырье и изделия животного происхождения без надлежащей температурной обработки. Охотничьи трофеи. Бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и переработки животных.

Корма и кормовые добавки (за исключением продукции растительного происхождения, химического/микробиологического синтеза или товаров, прошедших термическую обработку при температуре не ниже 70°C).

Данные ограничения необходимо учитывать участникам внешнеэкономической деятельности при планировании поставок и транзита указанных товаров на территорию Кыргызской Республики. Ситуация находится на контроле профильных ведомств.