Эксперт: Товарооборот между КР и КНР может превысить $45 млрд

- Назгуль Абдыразакова
Кыргызстан и Китай вышли на новый этап стратегического сближения, направленный на всестороннее расширение торгово-экономического взаимодействия. Важным импульсом послужил государственный визит президента Садыра Жапарова в Китай в феврале 2025 года, в ходе которого было подписано более 20 двусторонних документов. Ключевым вектором сотрудничества определено качественное обновление логистических маршрутов и снятие барьеров для взаимной торговли. Ожидается, что в августе 2026 года в рамках саммита ШОС в Бишкеке состоится визит Председателя КНР Си Цзиньпина, что должно стать новым этапом в развитии двусторонних отношений.

Стоит отметить, что по итогам 2025 года товарооборот между странами уже достиг исторического максимума, составив рекордные 27,2 млрд долларов. Это на 20% превышает показатели предыдущего года, что сделало Кыргызстан лидером по темпам роста торговли с КНР в Центральной Азии. На этом фоне планка в 45 млрд долларов к 2030 году выглядит логичным продолжением текущей динамики.

Насколько реалистична эта задача и какие условия необходимы для её достижения, мы спросили у директора учреждения "Региональный горный центр Центральной Азии", а также у экс-советника министра экономики КР Даирова Исмаила Айдаргазиевича.

"Достижение товарооборота на уровне 45 млрд долларов между Кыргызстаном и Китаем вполне реально. Я дополнительно проконсультировался со специалистом, который хорошо разбирается в этих вопросах, и он подтвердил такую точку зрения. Однако нужно учитывать два очень важных момента.

Во-первых, внутренний рынок Кыргызстана не способен самостоятельно потреблять такие объёмы товаров. На мой взгляд, страна сможет освоить лишь около 10% от обозначенной суммы.

Во-вторых, ключевую роль играет наш реэкспортный потенциал. Географическое положение Кыргызстана позволяет использовать его территорию как транзитный коридор для поставок китайских товаров в другие страны региона. С учётом этой функции достижение заявленного объёма выглядит вполне реальным.

Дополнительным фактором станет строительство железной дороги Китай –Кыргызстан- Узбекистан. Если она будет введена в эксплуатацию в 2028–2029 годах, объём товарооборота, может не только достичь обозначенной суммы, но и превысить её.

Здесь также важно понимать, как ведётся учёт товарных потоков. По некоторым данным, ещё в 2010-е годы китайская таможня фиксировала поставки товаров в Кыргызстан на сумму около 11 млрд долларов, тогда как в нашей официальной отчётности отражалось чуть более 1 млрд долларов. Разница объясняется тем, что часть товаров проходила вне официального учёта.

Сегодня, с развитием цифровизации и прозрачных систем контроля, такие расхождения постепенно сокращаются. Поэтому при сохранении прозрачности торговли и развитии логистики достижение заявленных показателей выглядит вполне реалистичным", - заявил Даиров.


