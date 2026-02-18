Погода
Айбек Мамыралиев возглавил Службу антимонопольного регулирования

- Назгуль Абдыразакова
Заместитель министра экономики и коммерции Кыргызской Республики Беназир Нурланова представила коллективу Службы антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции нового председателя Айбека Мамыралиева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе представления заместитель министра отметила, что ключевыми направлениями деятельности ведомства остаются развитие добросовестной конкурентной среды, защита прав потребителей и контроль за соблюдением антимонопольного законодательства.

Особое внимание было уделено контролю цен на социально значимые товары. Службе поручено активизировать мониторинг рынков для предотвращения необоснованного роста цен и пресечения ценовых сговоров. Эти меры направлены на обеспечение социально-экономической стабильности и защиту интересов граждан.

Беназир Нурланова подчеркнула, что накопленный профессиональный опыт, знания и управленческие компетенции нового руководителя позволят эффективно реализовывать функции службы и применять системный подход к решению приоритетных задач по развитию конкурентной среды.

Напомним, ранее эту должность занимал Орозбаев Женалы.


