В Кыргызстане заработал "цифровой офис" для фермеров

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики запустило специализированный Агропортал, призванный стать единой цифровой платформой для аграрного сектора страны. Как сообщает пресс-служба Минсельхоза КР, новый ресурс обеспечит сельхозпроизводителям открытый доступ к государственным сервисам, актуальным новостям и оперативной информации об изменениях в агропромышленном комплексе.

Главной особенностью платформы является возможность перевода ключевых аграрных услуг в электронный формат. Теперь участники отрасли могут дистанционно подавать заявки на распределение тарифных квот на ввоз мясной продукции, а также пользоваться единой системой регистрации племенных хозяйств и пунктов искусственного осеменения (ПС и ПИО).

Кроме того, функционал Агропортала включает цифровые сервисы для получения рыболовных билетов, систему онлайн-заказа биопрепаратов и энтомофагов для защиты посевов, а также возможность оформления заявок на агрохимические исследования, включая анализ почвы и лабораторную экспертизу. Внедрение портала нацелено на упрощение взаимодействия фермеров с государственными структурами и повышение прозрачности предоставления услуг в сельскохозяйственной сфере.


Минсельхоз, информационные технологии, Кыргызстан
