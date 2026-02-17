В Кыргызстане зафиксирован рекордный рост площадей виноградников

В аграрном секторе Кыргызстана зафиксирован заметный подъем в развитии виноградарства. Как сообщает пресс-служба Минсельхоза КР, по итогам 2025 года общая площадь виноградников в республике достигла 2870 гектаров. Это на 225 гектаров или на 8,5% больше показателей предыдущего года. Положительная динамика отразилась и на объемах производства: валовой сбор вырос до 5990,1 тонны, при этом средняя урожайность составила 20,5 центнера с гектара.

Для качественного обновления отрасли государство сделало ставку на импорт проверенного посадочного материала. В первой половине 2025 года в страну завезли саженцы из Сербии, которые прошли строгий карантинный контроль. Особое внимание уделили безвирусным и техническим сортам, способным давать стабильный урожай в условиях местного климата. Параллельно с этим центр развития виноградарства смещается в Баткенскую область. В Лейлекском районе, в частности в айылном аймаке Жаңы-Жер, кооперативы уже выращивают современные сорта "Аватар" и "Кишмиш". Там же готовится к открытию новый питомник, который будет специализироваться на производстве саженцев "Аватар", "Моникур Сингер" и различных видов кишмиша.

Важной частью поддержки виноградарей стала цифровизация отрасли через запуск единого Агропортала. Эта платформа позволяет фермерам уйти от бумажной волокиты и получать государственные услуги в онлайн-режиме. Сейчас через портал можно оперативно решить вопросы по тарифным квотам, регистрации племенных хозяйств, биологической защите растений и агрохимическим исследованиям почвы. Создание такого цифрового пространства помогает участникам рынка быстрее получать актуальную информацию и внедрять современные технологии на своих участках.