Погода
$ 87.45 - 87.74
€ 103.42 - 104.27

В Кыргызстане зафиксирован рекордный рост площадей виноградников

41  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В аграрном секторе Кыргызстана зафиксирован заметный подъем в развитии виноградарства. Как сообщает пресс-служба Минсельхоза КР, по итогам 2025 года общая площадь виноградников в республике достигла 2870 гектаров. Это на 225 гектаров или на 8,5% больше показателей предыдущего года. Положительная динамика отразилась и на объемах производства: валовой сбор вырос до 5990,1 тонны, при этом средняя урожайность составила 20,5 центнера с гектара.

Для качественного обновления отрасли государство сделало ставку на импорт проверенного посадочного материала. В первой половине 2025 года в страну завезли саженцы из Сербии, которые прошли строгий карантинный контроль. Особое внимание уделили безвирусным и техническим сортам, способным давать стабильный урожай в условиях местного климата. Параллельно с этим центр развития виноградарства смещается в Баткенскую область. В Лейлекском районе, в частности в айылном аймаке Жаңы-Жер, кооперативы уже выращивают современные сорта "Аватар" и "Кишмиш". Там же готовится к открытию новый питомник, который будет специализироваться на производстве саженцев "Аватар", "Моникур Сингер" и различных видов кишмиша.

Важной частью поддержки виноградарей стала цифровизация отрасли через запуск единого Агропортала. Эта платформа позволяет фермерам уйти от бумажной волокиты и получать государственные услуги в онлайн-режиме. Сейчас через портал можно оперативно решить вопросы по тарифным квотам, регистрации племенных хозяйств, биологической защите растений и агрохимическим исследованиям почвы. Создание такого цифрового пространства помогает участникам рынка быстрее получать актуальную информацию и внедрять современные технологии на своих участках.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455598
Теги:
сельское хозяйство, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  