Махмудов выступит на рейтинговом турнире Muhamet Malo в Тиране

- Самуэль Деди Ирие
Кыргызстанский борец греко-римского стиля Акжол Махмудов примет участие в международном рейтинговом турнире Muhamet Malo, который пройдет с 25 февраля по 1 марта в Тирана (Албания).

Кыргызстанский борец заявлен в весовой категории до 82 кг в составе национальной сборной.

Ранее, 13 февраля, он победил болгарина Аик Мнацаканян со счетом 5:2 на турнире SUPER 4 WRESTLING.

Соревнования в Албании станут для Махмудова вторым официальным стартом после Летние Олимпийские игры 2024, где он завоевал бронзовую медаль. В ноябре 2025 года спортсмен также выиграл золото на Исламские игры 2025.


Теги:
греко-римская борьба, Кыргызстан
