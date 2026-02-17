Погода
Кыргызстан укрепляет инвестиционное взаимодействие с Италией

Национальное агентство по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики и Unimpresa намерены расширять двустороннее взаимодействие и приступить к реализации совместных инвестиционных проектов. Соответствующие договорённости достигнуты по итогам встречи, как сообщает пресс-служба ведомства.

Итальянская сторона выразила заинтересованность в инвестиционных возможностях Кыргызской Республики и подтвердила готовность к продолжению диалога, а также к укреплению деловых связей.

В ходе переговоров агентство представило информацию об инвестиционном климате страны, проводимых реформах, мерах государственной поддержки инвесторов и приоритетных направлениях для вложения капитала.

Стороны договорились организовать дополнительные консультации для детальной проработки перспективных направлений сотрудничества и реализации совместных инициатив.

Подготовила: Елизавета Близнюк


URL: https://www.vb.kg/455615
Теги:
Италия, Кыргызстан
