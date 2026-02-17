Международная конференция по тюркологии пройдет в Барнауле и Ургенче

24–25 марта в Барнауле и Ургенче состоится Международная научная конференция "Тюркология в современном мире: тенденции и бренды развития". Организатором выступает НОЦ "Большой Алтай" совместно с университетами Центральной Азии. Пленарное заседание объединит участников двух стран в формате видеоконференции.

В Барнауле мероприятие пройдет на базе НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского государственного университета. В Узбекистане площадками конференции станут Ургенчский государственный университет им. Абу Райхона Беруни и Ургенчский государственный педагогический институт.

Соорганизаторами выступают Российское историческое общество, Казахский национальный университет им. аль-Фараби и Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагына.

Цель конференции - развитие многоформатного научного сотрудничества в условиях цифровой трансформации, активизация обмена передовыми методологиями и поиск новых подходов к сохранению и популяризации культурного наследия тюркских народов.

В рамках конференции планируется обсуждение актуальных исследований в области тюркологии, вопросов международного взаимодействия, использования цифровых ресурсов для сохранения культурного и языкового многообразия, роли научных изданий в интеграционных процессах, а также перспектив продвижения тюркологических исследований в сфере туризма и медиапространства.

К участию приглашаются ученые, эксперты и молодые исследователи. Мероприятие пройдет в смешанном формате с возможностью очного и дистанционного участия.

По итогам конференции будет издан сборник материалов, индексируемый в РИНЦ, не требующий организационный взнос. Заявки и статьи принимаются до 15 марта 2026 года по электронной почте: confaltai@asu.ru. Подробная информация и требования к оформлению представлены в информационном письме на официальном сайте проекта "Большой Алтай".