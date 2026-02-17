Погода
В Бишкеке прошли соревнования сильнейших джитсеров страны

В Бишкеке прошёл чемпионат Кыргызской Республики по джиу-джитсу. В соревнованиях приняли участие более 120 спортсменов из всех регионов страны, а также из районов столицы.

Мужчины соревновались в весовых категориях 56, 62, 69, 77, 85, 94 и 94+ кг, девушки - в категориях 48, 52, 57, 63, 70 и +70 кг.

Среди мужчин победителями стали:

56 кг - Тынчтыкбеков Абдусомад (Иссык-Куль)

62 кг - Куштарбек уулу Нурсултан (Бишкек)

69 кг - Тянгубер Рамазан (Чуй)

77 кг - Чамашов Адилет (Бишкек)

85 кг - Хунлов Салим (Чуй)

94 кг - Сарыбаев Янар (Бишкек)

+94 кг - Луговой Матвей (Бишкек)

Среди девушек чемпионами стали:

57 кг - Тянгубер Фатима (Чуй)

63 кг - Жолдошева Жанар (Иссык-Куль)

70 кг - Абылкасымова Раяна (Бишкек)

Чемпионат стал важной площадкой для выявления сильнейших спортсменов страны и подготовки к международным турнирам. Организаторы поблагодарили участников, тренеров, судей и спонсоров за вклад в развитие джиу-джитсу в Кыргызстане.

Подготовила: Елизавета Близнюк


