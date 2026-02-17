Погода
Железнодорожное путешествие в Карс стало трендом зимнего туризма

Туристический Восточный экспресс Турции предлагает уникальное зимнее железнодорожное путешествие между Анкарой и Карсом, сочетая живописные пейзажи, комфорт и элементы устойчивого туризма. Маршрут длиной около 24 часов стал ярким примером растущего по всему миру интереса к железнодорожным путешествиям.

Поезд курсирует три раза в неделю в обоих направлениях. Самым популярным вариантом является маршрут из Анкары в Карс, который проходит через Кырыккале, Кайсери, Сивас, Эрзинджан и Эрзурум с остановками для экскурсий, включая объекты ЮНЕСКО. Обратный путь Карс-Анкара предусматривает остановки в Иличе, Дивриги и Сивасе. Пассажиры могут забронировать комфортабельные купе с кроватями, пользоваться холодильником и раковиной в купе или ужинать в вагоне-ресторане.

Конечная станция маршрута город Карс, известный своей богатой историей, зимними пейзажами и самобытной кухней. В окрестностях расположен древний город Ани - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, сохранивший церкви, мечети и крепостные стены, отражающие многослойное наследие региона.

Природная красота Карса впечатляет и зимой: в Сарыкамышe популярны катание на лыжах и санях, а замерзшее озеро Чылдыр предлагает прогулки по льду на конных санях и наблюдение за местными рыбаками.

Культурная программа города дополняет поездку: вечерние ужины включают ашык айтышмасы (традиционные поэтические дуэли) кавказские народные танцы и местные блюда гуся, сыры Карса, ракы и вина Восточной Анатолии. Для ценителей гастрономии доступен Музей сыра в деревне Богатепе, где можно узнать историю сыроварения и попробовать местные сорта.

Туристический Восточный экспресс объединяет живописные пейзажи и комфорт, предлагая путешественникам возможность познакомиться с культурным и природным наследием Восточной Анатолии.


туризм, Турция
