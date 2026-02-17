Погода
Консульство КР встретилось с задержанным в США кыргызстанцем

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики сообщает о задержании гражданина Кыргызской Республики Б.Б. в исправительном учреждении "Boone County Jail" (штат Кентукки, США).

По данным ведомства, сотрудники Генерального консульства КР в Чикаго провели встречу с задержанным и предоставили ему консульско-правовую консультацию по вопросам защиты прав и законных интересов.

Ранее Министерством проведены встречи с родственниками Б.Б. и представителем траковой компании в Кыргызстане для обсуждения дальнейших шагов и правового сопровождения.

В настоящее время правоохранительные органы штата Кентукки продолжают проведение следственных мероприятий.

Генеральное консульство поддерживает постоянный контакт с администрацией учреждения, региональным подразделением Иммиграционной и таможенной службы США, а также с родственниками гражданина. Ситуация находится под контролем МИД Кыргызской Республики и загранучреждений страны в США.

Подготовила: Елизавета Близнюк


Теги:
ДТП, США, Кыргызстан, МИД
