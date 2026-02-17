Финальные дни Олимпиады-2026 – в прямом эфире вместе с SAIMA + O!TV

Прямо сейчас в Италии продолжаются XXV Зимние Олимпийские игры. Болельщики из Кыргызстана могут следить за этим грандиозным событием вместе с SAIMA + O!TV.

Высокоскоростной домашний интернет и интерактивное телевидение SAIMA + O!TV позволяют смотреть не только прямые трансляции на канале "УТРК Спорт", но и возвращаться к архиву эфиров и пересматривать любые моменты: управлять записями, ставить на паузу и перематывать рекламу.

Актуальные тарифные планы

"Saima 500 + O!TV": Скорость до 500 Мбит/с, доступ к 5 онлайн-кинотеатрам (ETNOMEDIA, START, WINK, PREMIER и "О!Кино") и интерактивное ТВ нового поколения за 1280 сомов в месяц; "Saima 300 + O!TV": Скорость до 300 Мбит/с, доступ к 5 онлайн-кинотеатрам (ETNOMEDIA, START, WINK, PREMIER и "О!Кино") и интерактивное ТВ нового поколения всего за 1080 сомов в месяц.

Для всех новых абонентов гигабитный Wi-Fi роутер и ТВ-приставка предоставляются бесплатно на период пользования услугами (в ответственное хранение).

Что смотреть на финишной прямой Олимпиады?

Игры подходят к своей кульминации. Вот главные интриги, ради которых стоит включить эфир:

Хоккейный плей-офф: Уже сегодня, 17 февраля, начинаются решающие стыковые матчи, а 22 февраля в 15:10 состоится грандиозный финал. Это первая за 12 лет Олимпиада с участием всех звезд НХЛ, так что накал страстей будет запредельным. Дебют Ски-альпинизма: С 19 по 21 февраля на трассах Бормио пройдет историческое событие – первые в истории Олимпийских игр медали в ски-альпинизме. Это невероятно зрелищное сочетание лыжных гонок в гору и скоростного спуска. Фигурное катание и Биатлон: В последние дни Олимпиады традиционно разыгрываются медали в самых эстетичных и драматичных дисциплинах, включая произвольные программы и массовые старты.

Как оставить заявку на подключение?

Не пропустите закрытие Игр 22 февраля! Подключиться к Saima Telecom можно любым удобным способом:

Тарифы "Saima 300 + O!TV", "Saima 300 +", "Saima 500 + O!TV" и "Saima 500 +" доступны для подключения физических лиц новых и действующих абонентов. ТВ-приставка и Wi-Fi роутер предоставляются на ответственное хранение только гражданам КР. Товар сертифицирован. Районы, в которых доступно подключение тарифа 500 Мбит/с, уточняйте у менеджеров компании или позвонив в круглосуточный Call-Center. Лицензия ГАС при ГКИТиС КР №03-292-КР от 24.11.2003. Информация актуальна на 17.02.2026 г.