Погода
$ 87.47 - 87.78
€ 103.42 - 104.27

В Нарыне обсудили спасение водных ресурсов

295  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Нарыне состоялось очередное заседание Бассейнового совета, на котором ведущие эксперты и госслужащие обсудили стратегию управления водными ресурсами региона. Главной темой встречи стал бассейновый принцип управления - модель, закрепленная в Водном кодексе Кыргызской Республики, которая требует рассматривать реку как единый живой организм, невзирая на административные границы районов и областей.

Особенность такого подхода заключается в том, что использование, сохранение и охрана воды осуществляются по естественной системе стока. Это позволяет принимать согласованные межрегиональные решения, исключая конфликты интересов между потребителями воды в разных частях бассейна реки Нарын. Участники заседания детально разобрали вопросы текущего использования ресурсов и развития водной инфраструктуры.

Особое внимание члены совета уделили фактору изменения климата. Эксперты подчеркнули, что глобальное потепление уже оказывает прямое влияние на экономику и повседневную жизнь населения, требуя немедленной адаптации методов орошения и водопотребления. Бассейновый совет, объединяющий госорганы, местное самоуправление и общественные организации, вновь подтвердил статус ключевой площадки для координации этих процессов.

Совет, действующий на общественных началах, собирается не реже одного раза в год для принятия стратегических решений. Итоги заседания в Нарыне еще раз напомнили: эффективное управление водой - это не просто техническая задача, а обязательное условие устойчивого развития всей страны и коллективная ответственность общества.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455676
Теги:
вода, Нарынская область
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  