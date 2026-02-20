В Нарыне обсудили спасение водных ресурсов

В Нарыне состоялось очередное заседание Бассейнового совета, на котором ведущие эксперты и госслужащие обсудили стратегию управления водными ресурсами региона. Главной темой встречи стал бассейновый принцип управления - модель, закрепленная в Водном кодексе Кыргызской Республики, которая требует рассматривать реку как единый живой организм, невзирая на административные границы районов и областей.

Особенность такого подхода заключается в том, что использование, сохранение и охрана воды осуществляются по естественной системе стока. Это позволяет принимать согласованные межрегиональные решения, исключая конфликты интересов между потребителями воды в разных частях бассейна реки Нарын. Участники заседания детально разобрали вопросы текущего использования ресурсов и развития водной инфраструктуры.

Особое внимание члены совета уделили фактору изменения климата. Эксперты подчеркнули, что глобальное потепление уже оказывает прямое влияние на экономику и повседневную жизнь населения, требуя немедленной адаптации методов орошения и водопотребления. Бассейновый совет, объединяющий госорганы, местное самоуправление и общественные организации, вновь подтвердил статус ключевой площадки для координации этих процессов.

Совет, действующий на общественных началах, собирается не реже одного раза в год для принятия стратегических решений. Итоги заседания в Нарыне еще раз напомнили: эффективное управление водой - это не просто техническая задача, а обязательное условие устойчивого развития всей страны и коллективная ответственность общества.