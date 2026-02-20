Артета потребовал реакции от "Арсенала" после потери победы

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета призвал своих футболистов принять жесткую критику и делом доказать наличие характера после ничьей 2:2 с "Вулверхэмптон Уондерерс". Лондонский клуб уверенно начал встречу и вел в два мяча, однако после перерыва полностью потерял контроль над игрой. Соперник сумел сократить отставание, а в добавленное время воспользовался ошибкой обороны и сравнял счет.

После финального свистка Артета открыто признал, что команда не соответствовала уровню, необходимому для завоевания титула. По словам тренера, сегодня любую критику нужно принять как заслуженную, так как игроки не показали требуемого качества и теперь обязаны доказать обратное на поле. Статистика второго тайма подтвердила спад лондонцев - "Арсенал" нанес лишь один удар в створ и уступил сопернику по количеству передач, регулярно теряя мяч.

Давление в чемпионской гонке нарастает. Несмотря на лидерство, отрыв от "Манчестер Сити" составляет всего пять очков при сыгранном лишнем матче. Впереди у команды принципиальная встреча с "Тоттенхэм Хотспур", которая может серьезно повлиять на распределение мест в таблице. Артета подчеркнул, что коллектив должен ответить результатом уже в следующем матче, а не оправдываться словами.