Погода
$ 87.47 - 87.78
€ 103.42 - 104.27

Артета потребовал реакции от "Арсенала" после потери победы

189  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета призвал своих футболистов принять жесткую критику и делом доказать наличие характера после ничьей 2:2 с "Вулверхэмптон Уондерерс". Лондонский клуб уверенно начал встречу и вел в два мяча, однако после перерыва полностью потерял контроль над игрой. Соперник сумел сократить отставание, а в добавленное время воспользовался ошибкой обороны и сравнял счет.

После финального свистка Артета открыто признал, что команда не соответствовала уровню, необходимому для завоевания титула. По словам тренера, сегодня любую критику нужно принять как заслуженную, так как игроки не показали требуемого качества и теперь обязаны доказать обратное на поле. Статистика второго тайма подтвердила спад лондонцев - "Арсенал" нанес лишь один удар в створ и уступил сопернику по количеству передач, регулярно теряя мяч.

Давление в чемпионской гонке нарастает. Несмотря на лидерство, отрыв от "Манчестер Сити" составляет всего пять очков при сыгранном лишнем матче. Впереди у команды принципиальная встреча с "Тоттенхэм Хотспур", которая может серьезно повлиять на распределение мест в таблице. Артета подчеркнул, что коллектив должен ответить результатом уже в следующем матче, а не оправдываться словами.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455696
Теги:
Великобритания, футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  