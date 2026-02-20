Погода
В Узбекистане введут суды присяжных по особо тяжким делам

С ноября 2026 года в Узбекистане запускают эксперимент по внедрению коллегии народных представителей. В Ташкенте и Ташкентской области уголовные дела по особо тяжким преступлениям начнут рассматривать присяжные заседатели. Соответствующий указ подписал президент соседней республики.

Помимо этого судебная реформа в Узбекистане расширяет полномочия следственных судей и дает им право самостоятельно отменять аресты. Также серьезно усиливаются права адвокатов, которые получат доступ к материалам дела на любой стадии и смогут бесплатно отправлять запросы в госорганы. Для поддержки бизнеса судам Узбекистана разрешат снижать штрафы добросовестным экспортерам.


