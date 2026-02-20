Погода
$ 87.47 - 87.78
€ 103.42 - 104.27

Узбекистан начинает отбор первого национального космонавта

238  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Узбекистане планируют провести общенациональный отбор кандидата для полета в космос. По данным местных СМИ, агентство "Узбеккосмос" уже изучило международный опыт подготовки космонавтов и проведения научных исследований на МКС. По итогам совещания у президента Шавката Мирзиеева поручено создать специальную государственную комиссию, которая займется поиском претендентов и организацией полета.

К будущему космонавту предъявят высокие требования по состоянию здоровья, научным знаниям и владению иностранными языками. Ожидается, что первый узбекский космонавт отправится в краткосрочный полет на 10–14 дней. Параллельно с этим ведется работа над созданием первого национального научного спутника "Мирзо Улугбек", запуск которого намечен на 2028 год. В разработке аппарата участвуют студенты из Узбекистана, проходящие обучение в японском технологическом институте.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455725
Теги:
Узбекистан, космос
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  