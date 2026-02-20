Узбекистан начинает отбор первого национального космонавта

В Узбекистане планируют провести общенациональный отбор кандидата для полета в космос. По данным местных СМИ, агентство "Узбеккосмос" уже изучило международный опыт подготовки космонавтов и проведения научных исследований на МКС. По итогам совещания у президента Шавката Мирзиеева поручено создать специальную государственную комиссию, которая займется поиском претендентов и организацией полета.

К будущему космонавту предъявят высокие требования по состоянию здоровья, научным знаниям и владению иностранными языками. Ожидается, что первый узбекский космонавт отправится в краткосрочный полет на 10–14 дней. Параллельно с этим ведется работа над созданием первого национального научного спутника "Мирзо Улугбек", запуск которого намечен на 2028 год. В разработке аппарата участвуют студенты из Узбекистана, проходящие обучение в японском технологическом институте.