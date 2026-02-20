ФОМС рассказал, как действует полис обязательного страхования

На горячую линию 113 Фонда обязательного медицинского страхования регулярно поступают вопросы от граждан о том, почему полис ОМС не распространяется на всех членов семьи и его необходимо приобретать отдельно для каждого человека.

В Фонде обязательного медицинского страхования разъяснили, что система обязательного медицинского страхования в Кыргызстане носит персональный характер. Полис ОМС является индивидуальным статусом застрахованности и оформляется отдельно на каждого гражданина.

Персональные данные вносятся в единую базу "Полис ОМС". Это обеспечивает адресный доступ к медицинским услугам в рамках Программы государственных гарантий и позволяет системе идентифицировать права каждого конкретного человека.

Стоимость полиса ОМС для граждан Кыргызстана составляет 1840 сомов сроком на 12 месяцев. Полис вступает в силу через 5 календарных дней после оплаты и оформляется на одного человека. Наличие действующего полиса дает право на получение медицинских услуг в установленном объеме и защиту прав застрахованного лица.

По всем вопросам граждане могут обращаться на горячую линию ФОМС по номеру 113.