Бишкекчанин отдал мошеннику 135 тыс. сомов за трудоустройство в "Кумторе"

Сотрудниками милиции задержан подозреваемый в совершении серии мошенничеств. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района.

По ее данным, 13 февраля в милицию обратился гражданин М.Б. с просьбой принять меры в отношении гражданина по имени У., который в декабре 2024 года под предлогом трудоустройства в компанию "Кумтор Голд Компани" завладел денежными средствами в размере 135 000 сомов и скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (мошенничество) УК КР.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции задержан подозреваемый З.У., 1990года рождения, которого водворили в ИВС.

В настоящее время установлена его причастность к совершению еще шести аналогичных фактов преступлений.

Милиция просит граждан, пострадавших от действий злоумышленника или располагающих какой-либо информацией о его противоправной деятельности, сообщить об этом по телефонам:

0 (704) 433-666, 0 (502) 441-112 или 102.

Расследование продолжается.