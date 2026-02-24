Погода
В Ала-Буке готовят канал Кош-Терек 1 к поливному сезону

288  0
В Ала-Букинском районе районное управление аграрного развития при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности начало активную фазу подготовки ирригационных сетей к весенне-полевым работам.

В настоящее время основные усилия сосредоточены в селе Ала-Бука, где проводится масштабная очистка канала Кош-Терек 1. Для обеспечения максимальной пропускной способности русла на объекте комбинируются механизированные и ручные методы работ.

Проводимые мероприятия направлены на минимизацию потерь воды и создание условий для бесперебойного орошения земель. Своевременная подготовка канала позволит местным фермерам вовремя приступить к весеннему севу и гарантирует стабильную подачу поливной воды в течение всего сезона.


URL: https://www.vb.kg/455815
Теги:
сельское хозяйство, Кыргызстан
