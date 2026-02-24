Кыргызстанцев призывают быть бдительнее при покупке земельных участков

Служба по земельному и водному надзору официально предупреждает граждан Кыргызстана об участившихся случаях мошенничества на земельном рынке. Участились факты, когда покупатели приобретают участки, доверяя устным заверениям о возможности строительства жилья, которые в итоге оказываются ложными.

На практике часто выясняется, что приобретенная земля относится к категории сельскохозяйственного назначения, что исключает возведение жилых домов. Ведомство напоминает: использование любого участка допускается исключительно в соответствии с его установленным целевым назначением. Нарушение этих норм ведет к серьезным правовым последствиям и финансовым потерям.

Чтобы не стать жертвой обмана, перед покупкой настоятельно рекомендуется:

официально уточнить целевое назначение участка; запросить информацию в уполномоченных государственных органах; тщательно проверить все правоустанавливающие и разрешительные документы.

Приобретение недвижимости должно производиться в строгом соответствии с законодательством Кыргызской Республики и только после всесторонней проверки. Для консультаций граждане могут обратиться по адресу: г. Бишкек, ул. Киевская, 96 "Б".