Кыргызстанцев призывают быть бдительнее при покупке земельных участков

Служба по земельному и водному надзору официально предупреждает граждан Кыргызстана об участившихся случаях мошенничества на земельном рынке. Участились факты, когда покупатели приобретают участки, доверяя устным заверениям о возможности строительства жилья, которые в итоге оказываются ложными.
На практике часто выясняется, что приобретенная земля относится к категории сельскохозяйственного назначения, что исключает возведение жилых домов. Ведомство напоминает: использование любого участка допускается исключительно в соответствии с его установленным целевым назначением. Нарушение этих норм ведет к серьезным правовым последствиям и финансовым потерям.
Чтобы не стать жертвой обмана, перед покупкой настоятельно рекомендуется:
Приобретение недвижимости должно производиться в строгом соответствии с законодательством Кыргызской Республики и только после всесторонней проверки. Для консультаций граждане могут обратиться по адресу: г. Бишкек, ул. Киевская, 96 "Б".