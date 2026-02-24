Погода
В Таласе сотрудник ОВД подозревается в систематическом вымогательстве

Старший оперуполномоченный уголовного розыска ОВД Таласского района Т. Р. З. задержан по подозрению в вымогательстве взятки. По данным ГКНБ, он систематически требовал деньги, угрожая привлечением к уголовной ответственности.

21 февраля сотрудники ГКНБ совместно со СВР МВД КР задержали его после получения части вымогаемой суммы - 100 тыс. сомов.

Следствие установило, что на протяжении длительного времени подозреваемый оказывал давление на гражданина Т. Н. Т., требуя денежные средства, тем самым дискредитируя звание сотрудника органов внутренних дел.

Задержанный водворён в ИВС ОВД города Талас. Проводятся следственные действия, направленные на установление возможных соучастников.


ГКНБ, задержание, Таласская область, взятка, милиция
