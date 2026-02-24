Спортсмены КР завоевали более 800 медалей по итогам 2025 года

Государственное агентство по делам физической культуры и спорта при Кабинете министров КР подвело итоги 2025 года, отметив значительный рост международной активности и популярности массового спорта в стране. В течение года национальные сборные Кыргызстана приняли участие в 230 международных соревнованиях. Для подготовки атлетов было организовано 147 учебно-тренировочных сборов, а внутри страны проведено 166 спортивных мероприятий республиканского и регионального уровней. Одним из ключевых событий года стал чемпионат мира по самбо, прошедший в Бишкеке.

На мировых и азиатских аренах кыргызстанские спортсмены завоевали 846 медалей: 267 золотых, 234 серебряных и 345 бронзовых. Призовые места были добыты на крупнейших стартах, включая Исламские игры, Азиатские игры, чемпионаты мира и Сурдлимпийские игры. За высокие результаты 174 атлетам национальных сборных назначены государственные стипендии в размере от 20 до 60 тысяч сомов. Всего на развитие спортивной отрасли в 2025 году было направлено 1 млрд 163 млн сомов, из которых 20 млн сомов пошли на закупку оборудования для региональных спортивных школ.

Особое внимание ведомство уделило массовому спорту. В рамках проекта "Школьная лига" по футболу, баскетболу и волейболу на поле вышли 2030 команд из 2700 школ со всей республики. Кроме того, в Чуйской области состоялся финал проекта "Я чемпион" по 12 видам спорта. В общей сложности в Кыргызстане организовали 8 366 массовых мероприятий, в которых приняли участие более 428 тысяч граждан. В агентстве подчеркнули, что приоритетами на будущий период остаются расширение международного присутствия и дальнейшая популяризация физической культуры среди населения.