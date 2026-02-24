Погода
Жозе Моуринью объявил бойкот прессе перед ответным матчем с "Реалом"

- Самуэль Деди Ирие
Главный тренер "Бенфики" Жозе Моуринью отказался от общения со СМИ до и после ответного матча Лиги чемпионов против мадридского "Реала". Португальский специалист воспользовался регламентом УЕФА, который позволяет дисквалифицированному тренеру делегировать на пресс-конференции своего ассистента. Моуринью пропустит игру на "Сантьяго Бернабеу" из-за удаления в первой встрече, вызванного эмоциональными протестами в адрес арбитра Франсуа Летексье. Дисквалификация запрещает ему находиться в технической зоне и контактировать с командой во время матча.

Напряжение вокруг противостояния усилилось из-за расистского скандала после игры в Лиссабоне. Нападающий "Реала" Винисиус Жуниор заявил об оскорблениях со стороны полузащитника "Бенфики" Джанлуки Престианни. В связи с этим УЕФА временно отстранил аргентинца на один матч и инициировал расследование. Сам Моуринью подвергся жесткой критике после слов о том, что празднование гола Винисиусом могло спровоцировать реакцию трибун. Организация Kick It Out осудила позицию тренера, в то время как экс-защитник сборной Англии Рио Фердинанд публично поддержал португальца. К ответной встрече в Мадриде лиссабонцы подходят, уступая в счете 0:1 по сумме двух матчей.


