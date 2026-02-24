Лофтус-Чику прооперировали челюсть после тяжелой травмы в матче с "Пармой"

Полузащитник "Милана" Рубен Лофтус-Чик перенес экстренную операцию после столкновения с вратарем "Пармы" Эдоардо Корви в матче Серии А. В результате инцидента футболист сломал челюсть и потерял несколько зубов. Тяжелая травма произошла уже на 11-й минуте встречи, после чего англичанин был немедленно госпитализирован. Сама игра завершилась поражением "Милана" со счетом 0:1 - решающий гол за десять минут до финального свистка забил нападающий "Пармы" Мариано Троило. После этого тура "Милан" сохраняет вторую строчку в таблице, однако отставание от лидирующего "Интера" увеличилось до десяти очков.

Сразу после хирургического вмешательства Лофтус-Чик опубликовал в социальных сетях фотографии до и после операции, выразив признательность медикам, партнерам по команде и болельщикам. "Это был тяжелый удар, но худшее позади. Спасибо всем за профессионализм и заботу", - написал полузащитник. С 2023 года Лофтус-Чик провел за "Милан" 95 матчей и забил 13 голов, став ключевой фигурой в тактических схемах Массимилиано Аллегри. Ожидается, что в случае успешной реабилитации игрок, ранее выступавший за "Челси", "Кристал Пэлас" и "Фулхэм", сможет попасть в заявку сборной Англии на предстоящий чемпионат мира.