Кыргызстан утвердил новую программу развития футбола

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ "О утверждении Национальной программы развития футбола в Кыргызской Республике на 2026–2034 годы". Об этом сообщили официальные источники.

Первая версия программы была принята в декабре 2024 года, а в обновлённом документе данные актуализированы и обозначены новые направления развития футбола.

Документ направлен на создание условий для массового занятия футболом, повышение профессионального уровня игроков и формирование здорового образа жизни среди молодёжи. Программа включает комплекс мероприятий.

Согласно программе утверждены следующие документы:

  1. Национальная программа развития футбола;
  2. План мероприятий на восемь лет;
  3. Бюджет программы;
  4. Система мониторинга и показатели оценки.

В реализации программы участвуют государственные органы, органы местного самоуправления и Федерация футбола Кыргызстана. Эти организации ежегодно разрабатывают собственные планы и обязаны дважды в год отчитываться о выполнении мероприятий.

Основные задачи программы - решение проблем в сфере развития футбола, популяризация футбола в обществе, обеспечение доступности занятий спортом для всех слоёв населения и улучшение материально-технической базы.

Последовательная реализация мероприятий направлена на активизацию участия спортивных организаций и общественных объединений, а также на усиление работы по развитию футбола в Кыргызской Республике.


URL: https://www.vb.kg/455875
Теги:
Садыр Жапаров, футбол
